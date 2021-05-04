7,7 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 7770 – до 4 839 514 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2050 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+709) и Московской области (+625). Алтайский край (+67) на 4 мая занимает 29-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 457 044 человека, в том числе 6755 – за последние сутки.
Скончались ещё 337 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 111 535 летальных случаев.
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