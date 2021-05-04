Парк "Предгорье Алтая" войдёт в нацпроект по туризму по распоряжению Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить до 1 июля алтайский природный парк "Предгорье Алтая" в национальный проект по туризму, сообщает ТАСС. Утверждённый перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию РФ опубликован на сайте Кремля.
"Включить в разрабатываемый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров "Предгорье Алтая" и "Балтийское побережье", – говорится в поручениях.
"Предгорье Алтая" располагается в границах сразу трёх районов: Смоленского, Алтайского, Солонешенского. Парк относится к особо охраняемым природным территориям. Площадь – более 40 тыс. га. Земля поделена на несколько зон:
– инфраструктура и сервис;
– особой охраны;
– рекреационно-туристическая;
– традиционного природопользования.
Напомним, о том, что Алтайский край станет пилотной площадкой для программы льготных кредитов для турбизнеса, президент сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 21 апреля. В регионе будет действовать льготный кредит на строительство гостиниц и развитие инфраструктуры со ставкой 3-4% на 15 лет.
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