В Индии восемь львов заразились коронавирусом

В Индии обнаружили коронавирус у восьми львов в зоопарке города Хайдарабад, сообщает РИА Новости со на издание Times of India.
В конце апреля ветеринары заметили, что у хищников пропал аппетит, а также появился кашель и выделения из носа. Всего в сафари-зоне зверинца обитают 12 львов в возрасте около 10 лет.
Исследования на ковид подтвердили диагноз у четырех самцов и четырех самок. Как сказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье, это первый для Индии случай, когда у диких животных обнаружили коронавирус.
Напомним, эпидемическая обстановка в Индии сейчас крайне напряженная. Страна продолжает бить антирекорды по числу заболевших и погибших от COVID-19: ежесуточные приросты заболеваемости там уже перешагнули отметку 350 тысяч человек и продолжают расти.
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