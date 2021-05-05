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Увеличение посевов на Алтае и контроль экспорта. Как будут сдерживать рост цен на гречку

, ИА "Амител"
В Алтайском крае, крупнейшем регионе – производителе гречки, увеличат площади её посевов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минсельхоз России вводит временные ограничения на экспорт гречихи, гречневой крупы грубого помола и гречневого зерна обрушенного, чтобы сохранить запасы в необходимом объёме внутри страны и не допустить роста цен, пишет "Российская газета". Ограничения будут действовать с 5 июня по 31 августа.

Сейчас запасов гречки в нашей стране для потребителей достаточно, дефицита нет. Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин, в нашем регионе на остатках ещё более 203 тысяч тонн гречки. Так как в месяц объём переработки не превышает 35 тысяч тонн, то запасов хватит до осени.

"Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет", – цитирует региональный Минсельхоз Николая Халина.

Но из-за высоких цен на мировом рынке, которые установились ещё в ноябре 2020 года и сейчас продолжают расти, экспорт гречки в ряд стран-импортёров существенно вырос. С начала этого зернового сезона её вывезли из России в 2,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Влияет на рынок и политика торговых сетей внутри страны, которые, пополняя запасы крупы, объявляют тендеры на её закуп с повышающим ценовым трендом.

Средняя цена в России на гречиху с 1 января по 30 марта 2021 года, по данным Минсельхоза России, выросла на 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 571,2 доллара за тонну.

Чтобы увеличить самообеспеченность крупами и сохранить стабильные цены, посевные площади в России будут расширены. Так, в 2021 году только в Алтайском крае посевы гречихи увеличат на 24 тысячи гектаров. Общий клин гречихи превысит 500 тысяч гектаров.

Напомним, в 2019 году цены на гречку в Алтайском крае выросли почти на 80% по сравнению с предыдущим годом. На подорожание повлияли сразу несколько причин. Во-первых, с конца июля начался рост цен на сырьё от поставщиков. Аграрии из-за засухи и аномально высоких температур собрали в 1,5 раза меньше гречки, чем обычно. ФАС из-за резкого роста цен организовала проверку, но нарушений антимонопольного законодательства алтайскими производителями и переработчиками гречихи не нашла.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.05.2021 08:59
- гость -

На топливо сдер

5.05.2021 09:13
- гость -

цена на гречиху комосмос и будет только расти, а фермеры неслыханно богатеть. хотя он и так далеко не бедные люди.

5.05.2021 09:47
гость 22

Это фермеры "неслыханно богатеть!?" Цену на солярку и запчасти знаете? а заоблачные цены на удобрения( благодаря санкциям)? а скупленные москвичами алтайские элеваторы, в которых цена на хранение космическая, а деваться некуда? а з/п механизаторам, которые за копейки трудится почему то не хотят? а налоги? ну и погодные риски никто не отменял...Легко лежа на диване рассуждать....

5.05.2021 10:50
- гость -

Ой.ой чтож вы так плачете фермер? Зачем туда пошли, раз там так все печально. В аграрном краю жители воют от дороговизны выраженной своими фермерами продукцией.

5.05.2021 10:50
- гость -

Ой.ой чтож вы так плачете фермер? Зачем туда пошли, раз там так все печально. В аграрном краю жители воют от дороговизны выраженной своими фермерами продукцией.

5.05.2021 11:01
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