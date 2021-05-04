Такой день. Режим повышенной готовности в Барнауле и гибель туристки в алтайской реке

Режим повышенной готовности ввели в Железнодорожном и Индустриальном районах Барнаула из-за аварийного состояния ряда многоквартирных домов. За состоянием несущих конструкций зданий из представленного списка эксперты будут следить ежедневно, чтобы в случае чрезвычайной ситуации своевременно эвакуировать жильцов.
Члены Совета депутатов Троицкого района избрали нового главу. Им стал Игорь Краснов, который сейчас работает начальником межрайонного управления Пенсионного фонда.
Исторический особняк Дом купца Шадрина в Барнауле обрёл нового собственника. Здание, в котором ранее располагался ресторан "Русский чай", за 15,6 млн рублей выкупила малоизвестная фирма.
В Алтайском крае при сплаве по реке Песчаной погибла 47-летняя туристка из Новосибирской области. Женщина не смогла добраться до берега после опрокидывания катамарана и утонула. Произошедшим заинтересовались следователи и 4 мая они начали проверку.
В регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 67 случаев COVID-19, ещё пять пациентов скончались. Общее число инфицированных выросло почти до 50 тысяч человек, а количество смертей достигло 2995.
85-летний автомобилист погиб в результате столкновения с грузовиком на Чуйском тракте. Пенсионер ехал в сторону Барнаула, но уснул за рулём и вылетел на встречную полосу.
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