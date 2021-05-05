Психолог назвала эффективный способ побороть тягу к спиртному

Чтобы побороть тягу к спиртному, следует обратить внимание на мысли, которые предшествуют желанию выпить, и прислушаться к ним. Такой совет дала психолог Алиса Метелина, передаёт "Звезда".
"Когда мы говорим об алкогольной зависимости – это всегда замещение каких-то эмоциональных потребностей, которые у вас есть на самом деле и которые вы почему-то не реализуете... Вы захотели выпить когда, в какой момент? Может быть, на самом деле вам захотелось, например, ласки и нежности или вам захотелось, чтобы вас кто-нибудь погладил, обнял, какого-то физического телесного контакта", – сказала специалист.
Она отметила, что если человек понимает свои истинные желания, то алкоголизм ему не страшен.
Ранее врач-диетолог Ольга Швелева назвала вино наименее вредным алкогольным напитком из-за его низкой калорийности. По её словам, лучшим выбором будет белое сухое и красное сухое вина. При этом последнее даже полезнее, поскольку в нём содержатся ещё и антиоксиданты. Кроме того, регулярное употребление вина способствует более качественному холестериновому обмену.
Комментарии
Купить машину в кредит, сразу 2 фактора уменьшить количества выпитого спиртного и не только, 100% работающия схема, проверенно лично, эффект усиливается если это второй автомобиль в семьи, еще и внедорожник.
И где ласку брать, когда кругом никто не хочет с тобой обниматься?
Ипотека пожалуй надежней в плане уменьшения количества выпитого спиртного, чем автомобиль в кредит.