Парень из соседнего двора: в Барнауле выступит уральский музыкант Niletto

Концерт новой звезды отечественного хип-хопа Niletto пройдёт 8 мая 2021 года в Барнауле в клубе-ресторане Pharaoh. Слушатели DFM Барнаул могут выиграть пригласительный билет в прямом эфире: розыгрыш состоится 6 мая 2021 года. Радиостанция доступна онлайн. Один билет также разыграют на странице DFM в Instagram.
Niletto (Данил Прытков) стал знаменитым после успешного выхода трека "Любимка". Всего за несколько месяцев артист поднялся в топ стриминговых платформ: теперь у него плотный гастрольный график, он даёт интервью популярным блогерам и журналистам. Клип "Любимка" набрал сотни миллионов просмотров и продолжает восхождение.
"Несмотря на внезапно обрушившуюся на него популярность, Niletto остался простым, искренним и позитивным "парнем из соседнего двора". Этот образ притягивает не только молодых поклонников, но и людей более солидного возраста", – говорят организаторы розыгрыша на DFM Барнаул.
Участи артиста одного хита ему тоже удалось избежать. Вслед за "Любимкой" в чартах появились композиции "Повезёт", "Ты такая красивая", "Сирень", "Платить за дружбу не нужно" и другие.
Концерт Niletto
Дата: 8 мая 2021 года, начало в 19:00
Место: клуб-ресторан Pharaoh
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 154а к. 7
Комментарии
Срамота то какая. У наших песен давно нет достойного текста, так еще и с ударением коверкать русский язык....
5.05.2021 14:11
- гость -
Интересно, почему не одна подобная новость не обходится без "авторитетного" мнения местных паттерналистов и радетелей за русский язык? Что, профком заставляет билеты покупать? Чего стонешь то?
Боря , любитель разложившегося мясца, тебя вот не спросили, как свое мнение выразить