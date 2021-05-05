Сохраняя традиции: в Барнауле пройдёт "Эстафета поколений" среди биатлонистов

"Эстафета поколений", посвящённая Дню Победы, пройдёт в рамках краевых соревнований по летнему биатлону. Вместе с ветеранами на старт выйдут и самые молодые биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь. Мероприятие состоится 7 мая 2021 года на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва.
В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска и Республики Алтай. Среди ветеранов выступят заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович и победитель международных соревнований Иван Лыжин. Среди действующих спортсменов – чемпионы России среди юношей Леонид Кульгуськин, Павел Волков, Валерия Дмитриева. Все они – сильнейшие биатлонисты Алтайского края.
Гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами. Эстафета передаётся от молодых к более старшим участникам.
Победители и призёры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а также ценные призы. Всех участников также ждут подарки от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга "ГУДВИЛЛ".
Начало соревнований в 11:00.
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