40 алтайских школьников получат стипендии от Александра Терентьева

Подведены итоги конкурса стипендиатов депутата Государственной Думы РФ, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева в 2021-2022 учебном году. В нём приняли участие 76 отличников в учёбе и спорте из 32 городов и районов края, 37 девочек и 39 мальчиков с 5-го по 10-й классы. Самыми активными оказались пятиклассники – 20 заявок, вторые – семиклассники (16) и третьи – шестиклассники (14).
Наибольшее представительство – по девять человек – было из Барнаула и Первомайского района. Замкнул тройку призёров Немецкий национальный район – шесть ребят.
Напомним, проект – Стипендия Александра Терентьева – реализуется в крае уже более 11 лет. Ежегодно 20 школьников, имеющих хорошие оценки и высокие спортивные показатели, победившие в конкурсе, получают по 3000 рублей ежемесячно в течение всего учебного года. Ещё 20 учеников получат разовые стипендии по 3000 рублей.
Со списком стипендиатов можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия".
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