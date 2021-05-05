Житель Алтайского края зарезал и поджёг знакомого

Полицейские задержали жителя села Селекционного (Славгородский район) подозреваемого в убийстве односельчанина, сообщает газета "Славгородские вести".
Правоохранители выяснили, что мужчина повздорил со знакомым во время распития спиртных напитков и ударил его ножом в грудь.
Ранение оказалось смертельным. Не желая нести ответственность за содеянное, сельчанин вместе с другим знакомым погрузил тело в тележку и вывез его на безлюдный участок местности.
Там он попытался сжечь труп. Обгоревшее тело обнаружили местные жители и сообщили об этом в полицию.
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