На платформе "Ростелеком. Лицей" стало больше курсов и больше участников

Школьники Сибири к концу учебного года стали активно пользоваться цифровой образовательной платформой "Ростелеком. Лицей". За первый квартал 2021 года количество абонентов сервиса в сибирских регионах выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Цифровой образовательный сервис "Лицей" от "Ростелекома" – это онлайн-помощник в учёбе. Здесь доступны видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс, включая эксклюзивные курсы преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.
"Весной этого года в "Лицее" появились новые обучающие курсы по физике, химии и науке о данных. Авторские уроки по физике помогут ученикам 7-11 классов разобраться в теории через решение практических задач. Курс по химии включает азы школьной программы и будет интересен даже тем, кто ещё не изучает этот предмет. Модуль, посвящённый цифровым технологиям, позволит ученикам лучше понять современную диджитал-среду", – рассказывают представители "Ростелекома".
Занятия на платформе проходят в онлайн-формате, так что для начала урока необходим только доступ в интернет. Здесь нет звонков и замечаний за опоздание: время для учёбы можно выбирать самостоятельно и учиться тогда, когда удобно. Подробнее о сервисе "Лицей" можно узнать на сайте и по телефону 8 800 350 03 35.
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