Почти восемь тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 7975 человек – до 4 847 489. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2432 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+711) и Московской области (+601). Алтайский край (+64) на 5 мая занимает 30-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 464 550 человек, в том числе 7506 – за последние сутки.
Скончались ещё 360 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 111 895 летальных случаев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, обстановка остаётся напряжённой.
Комментарии