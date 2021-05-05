Стало известно, когда россиянам ждать "путинских" выплат на подготовку детей к школе

Выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка должны осуществить до 17 августа. В этот день профильным ведомствам необходимо отчитаться перед правительством РФ о том, как выполняют поручение президента. Кроме того, в августе кабмин ждёт доклад о пособиях беременным, которые начнут выплачивать с 1 июля.
Подготовить отчёт к 17 августа распорядился премьер-министр Михаил Мишустин, пишет пресс-служба правительства.
"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа", – говорится в сообщении.
Напомним, единоразовая выплата в размере 10 тысяч рублей положена каждому ребёнку до 18 лет, который пойдёт в школу в 2021 году.
По новому порядку оплаты больничных, о котором тоже говорил Путин, ведомствам необходимо отчитаться ещё раньше – до 1 июля. А до 10 июля Минтруд и Минфин должны предоставить в правительство целостный комплекс мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.
Ранее Мишустин заявил, что правительство за три дня подготовило все необходимые документы для реализации президентских поручений. Осталось лишь быстро и эффективно всё осуществить, подчеркнул премьер-министр.
Напомним, о новых мерах поддержки россиян Владимир Путин объявил 21 апреля во время послания Федеральному Собранию. Глава государства распорядился выплатить на подготовку детей к школе по 10 тысяч рублей, поддержать малоимущих беременных женщин и ввести пособия для детей из неполных семей.
Комментарии
Вишь народ, благодаря Путину вы копеечку имеете. А то всё хаять -неблагодарные.