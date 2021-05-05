120 осуждённых очистили территорию мемориалов в Алтайском крае

Наводить порядок около памятников и мемориалов в Алтайском крае помогают осуждённые, сообщили amic.ru в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
На уборку вывели людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, не представляющие серьёзной опасности для общества. Труд не оплачивается.
"Они привели в порядок территории памятников, мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, – уточнили в ведомстве. – Убрали бытовой мусор, сухую траву и листву вокруг стел, расчистили газоны, подмели пешеходные дорожки, покрасили бордюры".
Традиционная акция приурочена ко Дню Победы. Её ежегодно проводит руководство УИИ совместно с органами местного самоуправления.
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