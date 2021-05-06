Замуж, не маясь. Астрологи назвали знаки зодиака, которым сделают предложение в мае

Май считается одним из самых неудачных месяцев для свадьбы. "В мае жениться – всю жизнь маяться", – гласит народная примета. Хотя в наши дни многие уже давно ушли от этих стереотипов. А астрологи, наоборот, уверены, что для некоторых знаков зодиака май – лучший месяц для женитьбы, пишет "Вечерняя Москва". Рассказываем, кто дождётся заветного предложения в последний месяц весны, кому следует закатить особенно пышную свадьбу, а кого вместе с бракосочетанием ждёт ещё и материнство.
Близнецы
2021 год для Близнецов вообще обещает быть горячим, страстным и полным любви. А май станет наилучшим моментом, чтобы, наконец, вступить в брак, уверены астрологи. Союз, заключённый в это время, по их мнению, будет крепким и очень удачным. Причём в качестве спутника жизни спонтанные Близнецы, скорее, выберут кого-то нового, нежели человека, которого знают уже давно. Даже тем представителям знака, которые никогда не стремились к семейной жизни, может прийти осознание, что они уже "нагулялись".
Водолеи
Водолеи привыкли ждать каких-то шагов от возлюбленных, нежели действовать самим. Ну не любят они брать быка за рога. Что ж, похоже, май, – самый удачный момент для того, чтобы эти "ленивые" желания сбылись. Астрологи уверены: в последний месяц весны представители знака всё-таки дождутся заветного предложения. Более того, специалисты советуют не экономить и закатить пышное торжество. Так брак точно выйдет крепким. Кроме того, звёзды сулят Водолеям ещё и скорое материнство.
Тельцы
Прекрасные шансы выйти замуж в мае 2021 года и у Тельцов. Причём и у тех, кто давно в отношениях, и даже у тех, кто ещё не встретил свою вторую половинку. Но астрологи предупреждают: лучше хорошенько обдумать своё решение. Есть риск, что брак получится не самым удачным. А потому лучше повнимательнее присмотреться к возлюбленному и понять, сможете ли вы быть вместе "по-серьёзному".
Девы
Девы уже давно ждут того, чтобы произнести заветное "Я согласна". Что ж, похоже, звёзды готовы предоставить им такую возможность. По прогнозам астрологов, уже к середине мая представители знака могут дождаться своего обручального кольца. Причём Дев ждёт поистине магическое время – ведь, кроме свадьбы, они, вероятнее всего, отправятся в дальнее и тёплое свадебное путешествие.
Скорпионы
Скорпионом в мае стоит просто принять всё то, что приготовила им Вселенная. А именно, большую и незабываемую любовь. А закончится она, естественно, свадьбой. Особенно повезёт в браке тем, кто уже разведён, уверены астрологи. Звёзды сулят им новую попытку, которая, наконец, приведёт их к долгожданному семейному счастью. Главное – не терять веру в людей и не упустить свой заветный шанс.
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