Уголовное дело возбудили из-за гибели туристки при сплаве на Алтае

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью жительницы Новосибирской области в Смоленском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"По данным следствия, днём 2 мая 2021 года в Смоленском районе при осуществлении сплава по реке Песчаной опрокинулось надувное маломерное судно – рафт с туристами из Новосибирской области, – уточнили в ведомстве. – В результате происшествия 47-летняя женщина не смогла выплыть и утонула, её тело было обнаружено в этот же день спасателями недалеко от посёлка Красная горка".
Правоохранители выявили в случившемся признаки причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности подозреваемых.
Напомним, что группа состояла из 15 туристов. Она не была зарегистрирована. В поисках задействовали 35 человек и 13 единиц техники.
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