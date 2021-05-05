Такой день. Шикарное гало и крупный пожар в Барнауле

Жители Алтайского края наблюдали редкое и очень красивое явление – гало. Фотографиями "трёх солнц" над Барнаулом горожане делились в социальных сетях. Посмотреть снимки можно по ссылке.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов назвал Барнаул одним из городов, чей аэропорт может стать базовым для авиакомпании-лоукостера, о создании которой в России задумалась S7 Group. Среди других вариантов, где может расположиться главная воздушная гавань новой компании, сотрудник Министерства транспорта РФ назвал Новокузнецк и Владимир.
Очевидцы запечатлели на видео пожар в частном секторе в барнаульском Затоне. Вечером 5 мая загорелся двухэтажный дом. Огонь охватил крышу дома и соседнюю постройку.
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков отправил заявку на получение нейтрального статуса (ANA) в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Нейтральный статус необходим легкоатлету, чтобы принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
Ремонтные работы начались на участке Змеиногорского тракта – между перекрёстками с улицами Аванесова и Горнолыжная. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на ремонт выделено 136 млн рублей.
В Барнауле готовится к открытию новый торговый центр, который создали на месте бывшего ТЦ "Грааль". В частности, уже ведётся поиск арендаторов. Риелторы предлагают занять помещения от 20 до 1386 кв. м на первом, втором и цокольном этажах. Стоимость начинается от 325 рублей за "квадрат" и зависит от расположения.
Мэрия Барнаула выделяет свыше двух десятков миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской работы, связанной с разработкой проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города общественным транспортом и проведением инструментального обследования пассажирских потоков. Начальная стоимость контракта 24,5 млн рублей.
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