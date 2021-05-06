Фильм о судьбах алтайских ветеранов ВОВ покажут в кинотеатрах

Документальный фильм о невероятных судьбах ветеранов Алтайского края "Победа в каждом из нас" бесплатно покажут в кинотеатрах.
В Кулунде сеансы пройдут 7 мая (начало в 18:30), 8 мая (в 14:00 и 19:00) и 9 мая (в 13:00 и 18:00), в Бурле — 7 мая (в 16:00), в Яровом 9 мая (в 13:00), в Тальменке 7 мая (в 12:00), 8 мая (в 12:00) и 9 мая (в 12:00), в Родино 7 мая (в 10:30), в Алейске 14 мая (в 14:00), в Усть-Калманке 13 мая (в 11:00).
Кроме того, показы запланированы сразу в двух селах Алейского района. В селе Дружба картину покажут 11 мая (в 14:00), а в селе Осколково 12 мая (в 12:00).
Почти часовой фильм рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времен Великой отечественной войны.
В картине ветераны Алтайского края Надежда Мордовцева, Петр Щербаков, Матрена Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников рассказывали о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в годы войны. Одна из сюжетных линий фильма – история Алексея Скурлатова.
Напомним, киноленту подготовил проект "Победа в каждом из нас" и окружной координационный центр СФО по подготовке волонтеров к 75-летию Победы. Режиссер – Светлана Музыченко, доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов.
Съемки проходили в Барнауле, Бийске, в селе Налобиха и в болгарском городе Пловдиве. Премьера состоялась 9 мая 2020 года.
В феврале 2021 года "Победа в каждом из нас" занял первое место на международном кинофестивале ZILANT-2021. Жюри отметило ленту в номинации "Лучший документальный патриотический фильм". Всего в кинофестивале участвовало около ста работ.
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