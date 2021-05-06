Лучшие риелторы России встретятся на Алтае, чтобы обсудить рынок недвижимости

Форум инноваций рынка недвижимости Алтая пройдёт с 14 по 16 мая в Белокурихе уже в пятый раз.
В мероприятии примут участие более 300 человек – руководители и менеджеры агентств недвижимости и банковской сферы со всей России, 21 признанный эксперт регионального и федеральных рынков недвижимости. Также на форуме специалисты поделятся опытом и расскажут секреты работы.
"Мероприятие строится на основе масштабной дискуссионной, образовательной, пленарной, развлекательной и туристической программы. Хедлайнером форума выступает Михаил Москотин с актуальной для риелторов темой", – говорят организаторы.
Более подробно с событием можно ознакомиться на сайте.
Форум недвижимости Altai Realestate проводится на Алтае раз в два года. Первый раз был организован в 2013 году в городе-курорте Белокурихе. Событие собирает большое количество участников.
Комментарии
Почему-то у меня к риэлторам крайне негативное отношение. Не воспринимаю их работу как помощь при продаже и покупке жилья. Скорее как жулики, пройдохи, ищущие только своей выгоды за счёт обмана при осуществлении сделки.
6.05.2021 09:52
- гость -
Такое бывает, когда с образованием беда.Если жаба давит оплачивать их работу, попробуй эту работу сделать сам и тогда в голове всё по полочкам разложится.
Их уже давно заменили программы, работают гораздо лучше. Так что собирались попрощаться, побухали и уехали, искать новые работы!
Паразиты!
Всё объяснение стоимости из работы, сводится к формулировке, типа ну а что вам жалко что-ли? Квартиру ведь не часто, продаете-покупаете...
3% от 5 миллионов, за размещение объявления на Авито.
А уж сколько они крови попили у людей которые самостоятельно пытаются продать недвижимость
Паразитирующий слой посредников, существующий благодаря несовершенству жилищного законодательства. В нем столько каверз и пробелов, что добросовестный покупатель не может полностью исключить вероятность того, что он останется без денег и квартиры. Например, есть право собственности, а есть право пользования жилым помещением. Ну какой непричастный человек знает, в чем между ними разница, и все связанные с этим юридические тонкости?
Риэлтор типа берется помочь, но по факту никакой ответственности за тщательность проверки чистоты сделки не несет.
К сожалению, это и в других странах так. Но не во всех. В некоторых риэлторы отсутствуют.
6.05.2021 11:30
- гость -
Так примерно коммуняки рассуждали когда обещали новый дивный мир построить. Как оказалось мир не совершенен. Кто-то шьет сапоги, кто-то готовит еду, ну а кто-то оказывает платную помощь в оформлении сделок с недвижимостью.
86% россиян хотят жить в жестко централизованном государстве с так называемой сильной президентской властью. Хотят регламентации всего и вся, чтобы не одна мышь не проскочила. Вот и получайте систему в которой черт ногу сломит.
Из заморского из лесу, Где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы чуть друг друга не едят,
Как творить им совместное зло потом
Поделиться приехали опытом.
(с) В.С. Высоцкий