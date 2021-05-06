Четверг, 6 Май, 13:01

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,86
€ 89,77
25°


4847489 +0
Обь
506см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

Лучшие риелторы России встретятся на Алтае, чтобы обсудить рынок недвижимости

, ИА "Амител"
В форуме примут участие около 300 человек
Фото: realaltai

Фото: realaltai

Форум инноваций рынка недвижимости Алтая пройдёт с 14 по 16 мая в Белокурихе уже в пятый раз.

В мероприятии примут участие более 300 человек – руководители и менеджеры агентств недвижимости и банковской сферы со всей России, 21 признанный эксперт регионального и федеральных рынков недвижимости. Также на форуме специалисты поделятся опытом и расскажут секреты работы.

"Мероприятие строится на основе масштабной дискуссионной, образовательной, пленарной, развлекательной и туристической программы. Хедлайнером форума выступает Михаил Москотин с актуальной для риелторов темой", – говорят организаторы.

Более подробно с событием можно ознакомиться на сайте.

Форум недвижимости Altai Realestate проводится на Алтае раз в два года. Первый раз был организован в 2013 году в городе-курорте Белокурихе. Событие собирает большое количество участников.

Материалы по теме

 


Комментарии

6.05.2021 09:52
- гость -

Почему-то у меня к риэлторам крайне негативное отношение. Не воспринимаю их работу как помощь при продаже и покупке жилья. Скорее как жулики, пройдохи, ищущие только своей выгоды за счёт обмана при осуществлении сделки.

6.05.2021 10:30
АБОРИГЕН

6.05.2021 09:52
- гость -
Такое бывает, когда с образованием беда.Если жаба давит оплачивать их работу, попробуй эту работу сделать сам и тогда в голове всё по полочкам разложится.

6.05.2021 10:34
Гость

Их уже давно заменили программы, работают гораздо лучше. Так что собирались попрощаться, побухали и уехали, искать новые работы!

6.05.2021 10:37
- гость -

Паразиты!
Всё объяснение стоимости из работы, сводится к формулировке, типа ну а что вам жалко что-ли? Квартиру ведь не часто, продаете-покупаете...
3% от 5 миллионов, за размещение объявления на Авито.
А уж сколько они крови попили у людей которые самостоятельно пытаются продать недвижимость

6.05.2021 11:30
- гость -

Паразитирующий слой посредников, существующий благодаря несовершенству жилищного законодательства. В нем столько каверз и пробелов, что добросовестный покупатель не может полностью исключить вероятность того, что он останется без денег и квартиры. Например, есть право собственности, а есть право пользования жилым помещением. Ну какой непричастный человек знает, в чем между ними разница, и все связанные с этим юридические тонкости?
Риэлтор типа берется помочь, но по факту никакой ответственности за тщательность проверки чистоты сделки не несет.
К сожалению, это и в других странах так. Но не во всех. В некоторых риэлторы отсутствуют.

6.05.2021 12:14
АБОРИГЕН

6.05.2021 11:30
- гость -
Так примерно коммуняки рассуждали когда обещали новый дивный мир построить. Как оказалось мир не совершенен. Кто-то шьет сапоги, кто-то готовит еду, ну а кто-то оказывает платную помощь в оформлении сделок с недвижимостью.
86% россиян хотят жить в жестко централизованном государстве с так называемой сильной президентской властью. Хотят регламентации всего и вся, чтобы не одна мышь не проскочила. Вот и получайте систему в которой черт ногу сломит.

6.05.2021 12:15
Митенька ржевский

Из заморского из лесу, Где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы чуть друг друга не едят,
Как творить им совместное зло потом
Поделиться приехали опытом.
(с) В.С. Высоцкий

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:40
Мэрия Барнаула потратит 200 миллионов на ремонт участка Павловского тракта 0
12:26
HBO опубликовал первые фото со съёмок приквела "Игры престолов" 0
12:02
Россиян предупредили о новом виде "медицинского" мошенничества 1
11:39
Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка? 10
11:27
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 4
11:01
На платформе "Ростелеком. Лицей" стало больше курсов и больше участников 0
10:45
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 17
10:15
Болезнь или несчастный случай? Почему Ольга Бузова находится в реанимации 13
10:03
Тамада, нянька и тренер: на что способны современные беспроводные колонки 0
09:45
Лучшие риелторы России встретятся на Алтае, чтобы обсудить рынок недвижимости 7
09:31
На Всемирном конгрессе вакцин выбрали лучший препарат от коронавируса 18
09:13
"Линчевали бедного учителя". Министр образования о самых "больных" школьных вопросах 15
08:50
Фильм о судьбах алтайских ветеранов ВОВ покажут в кинотеатрах 1
08:34
Когда Радоница в 2021 году и как правильно поминать умерших в этот день 0
08:11
Главный красавчик Голливуда. Лучшие роли Джорджа Клуни 0
07:51
Через века, через года – помните! Факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной 4
07:32
Замуж, не маясь. Астрологи назвали знаки зодиака, которым сделают предложение в мае 1
07:10
Бей в кость. Что за турнир по боксу пройдёт в Барнауле и кто из звёзд на него приедет 0
06:47
Свыше 16 млн рублей направят на жильё для алтайских ветеранов ВОВ 0
06:28
Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день? 1
06:11
На Алтайский край надвигается жара до +30°C 6
23:45
Такой день. Шикарное гало и крупный пожар в Барнауле 0
23:14
Жителя Алтая задержали за растление ребёнка в парке 2
22:34
Парки и скверы Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
21:53
Уголовное дело возбудили из-за гибели туристки при сплаве на Алтае 2
21:24
В Барнауле загорелись двухэтажный дом и баня. Видео 1
20:41
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 11 мая 0
20:14
Власти Барнаула выделили 24,5 млн рублей на расчёты пассажиропотоков 7
19:42
Три "солнца" над Барнаулом. Какие приметы связаны с эффектом гало 0
19:17
В Барнауле начали ремонт Змеиногорского тракта за 136 млн рублей 1
18:45
Выставку портретов Героев войны открыли в Барнауле 0
18:17
Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса 2
17:53
Суд принял иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства 10
17:35
Внедорожник утонул в водоёме под Бийском. Видео 2
17:10
Стало известно, когда россиянам ждать "путинских" выплат на подготовку детей к школе 4
16:58
120 осуждённых очистили территорию мемориалов в Алтайском крае 0
16:35
"Нет шансов выжить". В России вновь решили запретить "легально" превышать скорость 27
16:10
Почти восемь тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:46
Жителей Алтайского края предупредили об угрозе подтопления 0
15:30
В центре "Вектор" начали испытания трёхфазной вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" 1
15:12
Житель Алтайского края зарезал и поджёг знакомого 1
14:50
40 алтайских школьников получат стипендии от Александра Терентьева 2
14:26
Каши не сваришь. Зачем ввели запрет на экспорт гречки и ждёт ли Россию дефицит? 13
14:03
Парень из соседнего двора: в Барнауле выступит уральский музыкант Niletto 13
13:51
С 15 мая россиянам вернут полцены путёвок в детские лагеря 3
13:27
Придорожный торговый ряд киосков сгорел в Горном Алтае 3
13:03
Сохраняя традиции: в Барнауле пройдёт "Эстафета поколений" среди биатлонистов 0
12:49
Почти тонну груш уничтожат в Алтайском крае из-за санкций 28
12:31
Главный синоптик России предрёк тяжёлый паводок в Алтайском крае 6
12:14
Денисову пещеру на Алтае признали "особо ценным объектом" культурного наследия 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.