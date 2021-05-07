Из театра на карусели. В барнаульском нерпинарии разыграют сертификаты в парк "Арлекино"

Барнаульский нерпинарий разыграет подарочные сертификаты на аттракционы в парк "Арлекино". Участвуют все посетители, купившие билет на шоу в майские праздники, с 1 по 10 мая 2021 года включительно.
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно написать своё имя и номер телефона на обратной стороне билета и скинуть его в лототрон, расположенный на территории нерпинария. Билет может быть куплен онлайн или на кассе.
Общая сумма выигрыша – 17 тысяч рублей. Первый победитель получит сертификат номиналом 10 тысяч рублей, второй – 5 тысяч рублей, третий – сертификат на 2 тысячи рублей.
Розыгрыш сертификатов проведут 10 мая в 19:00.
Купить билеты онлайн вы можете уже сегодня на официальном сайте нерпинария. Подробности можно узнать у администратора по телефону 8-983-107-42-27.
Комментарии
первый раз вижу инфу про нерпинарий. Где такой есть?
Наберите в Дубль Гисе - Нерпинарий )))