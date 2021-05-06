HBO опубликовал первые фото со съёмок приквела "Игры престолов"

Канал HBO опубликовал первые снимки со съёмок сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов". Фото появились на странице проекта в Twitter.
Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq— House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021
На трёх фотографиях показаны Рейнира и Деймон Таргариены, Корлис Веларион ("Морской Змей"), а также Алисента и Отто Хайтауэры. О разработке сериала стало известно в апреле 2021 года. "Дом дракона" расскажет историю, которая произошла примерно за 300 лет до событий "Игры престолов". Сериал покажет Дом Таргариенов на пике его правления.
Премьера "Дома дракона" состоится на HBO Max в 2022 году.
Напомним, что вселенная "Игры престолов", помимо проекта "Дом дракона", получит ещё три спин-оффа.
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