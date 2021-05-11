Картина маслом. В Барнауле стартуют курсы живописи и графики для начинающих

В студии живописи и графики "ProИЗО" объявлен новый набор на курсы рисования. С 15 мая 2021 года начинается обучение по направлениям "Масляная живопись", "Акварельная живопись" и "Академический рисунок". Все курсы адаптированы для начинающих: вы сможете нарисовать картину, даже если никогда не держали в руках кисти и краски.
Занятия ведут профессиональные педагоги-художники в небольших группах, уделяя внимание каждому ученику. В студии вам предоставят все необходимые материалы – кисти, краски, карандаши, холсты и даже фартуки. Готовые картины вы заберёте с собой: сможете украсить ими интерьер или сделать оригинальный подарок близким.
Продолжительность каждого курса 1 месяц – 8 занятий по 2 часа 15 минут. Занятия проходят по субботам и воскресеньям в определённое время:
Курс "Масляная живопись. Основы" – с 11:00 до 13:15.
Стоимость курса – 4990 руб.
Курс "Акварельная живопись. Основы" – с 14:00 до 16:15.
Стоимость курса – 3990 руб.
Курс "Академический рисунок. Основы" – с 18:30 до 20:45.
Стоимость курса – 2990 руб.
Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна. Записаться можно на сайте через удобную форму.
Студия живописи и графики "ProИЗО"
Телефон: +7 (3852) 595-464
WhatsApp (моб.): +7 (923) 005-04-71
Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 411
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