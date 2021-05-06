Первый за Уралом алтарь на колёсах появился в Алтайском крае

Специальный мобильный "храм на колёсах" будет передвигаться по деревням Алтайского края. Его будут использовать там, где нет церквей, при сопровождении крестного хода в село Коробейниково.
Как пишут "Вести Алтай", паломниками ежедневно совершаются богослужения в походном храме – скинии (большой палатке). Теперь для этих целей будут использовать мобильный храм, который освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери. Ежегодно верующие отправляются туда пешком, преодолевая более 200 километров. На пути крестного хода православные ежедневно совершают богослужения.
Как рассказал организатор крестного хода диакон Константин Филатов, имена благотворителей, которые помогли построить алтарь, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме. Отметим, что это единственный подобный объект в России за территорией Урала.
Уже в этом году мобильный храм отправится по Алтайскому краю.
Крестных ход в Коробейниково пройдёт 27 июня.
Комментарии
Надувные часовни, церкви, обшитые сайдингом, металлопрофильные крыши на храмах с ядрёным зелёным сбербанковским цветом, теперь вот коробка на колёсах...
Верующих мне, как атеисту, уже откровенно жаль. Вместо уважения к вере, со стороны пастырей к собственной пастве отношение в стиле "и так сойдёт", главное количество, а не качество.
Нда
21-й век, говорили они
Пока одни вертолеты на Марсе запускают, другие гордятся самоходной будкой с крашеными досками
Вот это прорыв! Это вам не какой-то марсоход - это целый храм на колёсах.
Очень сверхдержавно получилось. Вот бы ещё на лодке церквушку сделать, в подводной лодке и на воздушном шаре, чтобы все стихии объять. ЭХ, прям патриотизмом пробрало, пойду ещё укольчик спутника жахну.
Сделайте, пожалуйста, храм-железнодорожный вагон. Чтобы он ходил по маршрутам "Барнаул-Карасук", "Барнаул-Сузун", "Барнаул-Черепаново", "Барнаул-Аламбай", "Барнаул-Рубцовск", "Барнаул-Бийск". Например, сутки постоял в Корчино или Кильтах, потом к следующей станции в составе проходящего поезда едет и там сутки стоит.
ЗАО "РПЦ" обновляется, как может. Если ещё каких-то 500 лет назад изобретателя самобеглой повозки сожгли бы нахрен, как колдуна, то нынче своими глазами видел батюшку, разговаривающего с Москвой, будучи самому в Барнауле. Он прижимал к уху золотую пластину с символом первородного греха, сиречь, надкушенного Адамом яблока.
Да и дорогих сатанинских самобеглых телег батюшки не сторонятся.
Считать ли это укрощением и подчинением воле Бога-Человека сил Зла?
Не знаю, не мне решать, да только похоже, всё наоборот...
Эко наших кто так за бороду дернул что мысль такая созрела?! Эта голова как минимум пришествие воочию увидела.
6.05.2021 14:05
- гость -
Пока одни вертолеты на Марсе запускают
Вертолёт уже сломался. Четвёртый раз взлететь не смог.
Задолбали со своим вертолётом. Мы на Луне храм постоим и первый луноход-храм тоже. В Антарктиде же построили, теперь все пингвинынаши.
ИМХО религия к вере сейчас относится чуть менее чем никак. А уж как она далека от истины....
6.05.2021 15:27
Иsтина
Тебе ли грешница рассуждать?! Ты кстати свечку в правильном месте покупаешь?
Вы все ещё на Пасху ходите по солнцу а не против!? Вы все ещё бьёте земные поклоны а не поясные!? Вы все ещё осеняете себя двумя перстами а не тремя?! М-м-м...
Тогда мы едем к вам!