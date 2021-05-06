Четверг, 6 Май, 19:20

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,58
€ 89,68
26°


4855128 +7639
Обь
506см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

Мемориальные комплексы благоустраивают в двух районах Алтайского края

, ИА "Амител"
Работы ведутся уже несколько лет

Фото: altairegion22.ru

Во время рабочей поездки в село Алтайское Виктора Томенко проинформировали о работе по увековечиванию памяти воинов, погибших в Великой Отечественной и в локальных войнах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В 2019 и 2020 годах в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнено благоустройство центра села Алтайское. На площади выложили брусчатку, установили малые архитектурные формы, фонари, пешеходный фонтан с подсветкой. Обустроили Аллею славы, на которой установлен памятник русскому оружию и скульптурная группа в память об участниках локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе. По инициативе родственников установлен памятник полному Георгиевскому кавалеру, участнику трёх войн Василию Степановичу Атюнину.

Работы по благоустройству продолжаются. К 22 июня на мемориале славы планируют установить танк Т-64Б. 

В Советском районе во всех 12 сельских советах ежегодно проводят текущий ремонт памятников воинам, погибшим в 1941-1945 годах. Ремонт мемориала в районном центре Советское провели в прошлом году, отдельные работы продолжат в текущем году. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
19:10
Эксперты рассказали, как начать заниматься спортом по утрам 0
18:43
Жители алтайского села пожаловались на ферму, которая не довозит скот до могильника 0
18:03
В ВОЗ предупредили об опасности употребления большого количества соли 0
17:47
В Бийске 9 мая перекроют несколько дорог 0
17:31
Депутаты предложили запретить членам экстремистских организаций избираться в Госдуму 1
17:11
Свыше восьми тысяч саженцев высадили в Бийске в рамках акции "Сад памяти" 0
16:58
Несколько участков дорог перекроют в Барнауле 7 и 9 мая 0
16:27
Мемориальные комплексы благоустраивают в двух районах Алтайского края 0
16:10
Огромную георгиевскую ленту разместили в Нагорном парке Барнаула накануне 9 мая 2
15:51
Физкульт-привет: Томенко показал, как приседает во дворе дома и пожелал доброго дня 8
15:20
Застройщику не разрешили возводить "небоскрёб" на Потоке в Барнауле 8
15:10
В Алтайском крае полицейские устроили концерт под окнами ветеранов 5
14:51
Жителей Барнаула приглашают на большой субботник в парк "Юбилейный" 0
14:35
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
14:20
Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая 5
14:08
В Алтайском крае мужчина предложил знакомому дешевое топливо и "кинул" его на деньги 0
13:46
В России ужесточили правила для сбора грибов и ягод 38
13:33
Первый за Уралом алтарь на колёсах появился в Алтайском крае 14
13:03
Злостного неплательщика алиментов в Барнауле отправили мыть остановки 3
12:40
Мэрия Барнаула потратит 200 миллионов на ремонт участка Павловского тракта 6
12:26
HBO опубликовал первые фото со съёмок приквела "Игры престолов" 0
12:02
Россиян предупредили о новом виде "медицинского" мошенничества 1
11:39
Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка? 24
11:27
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 6
11:01
На платформе "Ростелеком. Лицей" стало больше курсов и больше участников 0
10:45
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 43
10:15
Болезнь или несчастный случай? Почему Ольга Бузова находится в реанимации 15
10:03
Тамада, нянька и тренер: на что способны современные беспроводные колонки 0
09:45
Лучшие риелторы России встретятся на Алтае, чтобы обсудить рынок недвижимости 8
09:31
На Всемирном конгрессе вакцин выбрали лучший препарат от коронавируса 24
09:13
"Линчевали бедного учителя". Министр образования о самых "больных" школьных вопросах 18
08:50
Фильм о судьбах алтайских ветеранов ВОВ покажут в кинотеатрах 1
08:34
Когда Радоница в 2021 году и как правильно поминать умерших в этот день 0
08:11
Главный красавчик Голливуда. Лучшие роли Джорджа Клуни 0
07:51
Через века, через года – помните! Факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной 4
07:32
Замуж, не маясь. Астрологи назвали знаки зодиака, которым сделают предложение в мае 1
07:10
Бей в кость. Что за турнир по боксу пройдёт в Барнауле и кто из звёзд на него приедет 0
06:47
Свыше 16 млн рублей направят на жильё для алтайских ветеранов ВОВ 0
06:28
Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день? 1
06:11
На Алтайский край надвигается жара до +30°C 6
23:45
Такой день. Шикарное гало и крупный пожар в Барнауле 0
23:14
Жителя Алтая задержали за растление ребёнка в парке 2
22:34
Парки и скверы Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
21:53
Уголовное дело возбудили из-за гибели туристки при сплаве на Алтае 2
21:24
В Барнауле загорелись двухэтажный дом и баня. Видео 1
20:41
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 11 мая 0
20:14
Власти Барнаула выделили 24,5 млн рублей на расчёты пассажиропотоков 7
19:42
Три "солнца" над Барнаулом. Какие приметы связаны с эффектом гало 0
19:17
В Барнауле начали ремонт Змеиногорского тракта за 136 млн рублей 1
18:45
Выставку портретов Героев войны открыли в Барнауле 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.