Мемориальные комплексы благоустраивают в двух районах Алтайского края

Фото: altairegion22.ru
Во время рабочей поездки в село Алтайское Виктора Томенко проинформировали о работе по увековечиванию памяти воинов, погибших в Великой Отечественной и в локальных войнах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В 2019 и 2020 годах в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнено благоустройство центра села Алтайское. На площади выложили брусчатку, установили малые архитектурные формы, фонари, пешеходный фонтан с подсветкой. Обустроили Аллею славы, на которой установлен памятник русскому оружию и скульптурная группа в память об участниках локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе. По инициативе родственников установлен памятник полному Георгиевскому кавалеру, участнику трёх войн Василию Степановичу Атюнину.
Работы по благоустройству продолжаются. К 22 июня на мемориале славы планируют установить танк Т-64Б.
В Советском районе во всех 12 сельских советах ежегодно проводят текущий ремонт памятников воинам, погибшим в 1941-1945 годах. Ремонт мемориала в районном центре Советское провели в прошлом году, отдельные работы продолжат в текущем году.
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