Удар мультидоменом. Почему Пентагон и НАТО обновляют военные планы в Европе

Два новых подразделения в Европе намерен сформировать Пентагон с целью "противодействия агрессии Кремля". Это будут многодоменная оперативная группа (Multi-DomainTask Force, MDTF) и командование для управления огнём на театре военных действий (Theater Fires Command, TFC). По мнению американских стратегов, эти формирования позволят обеспечить Североатлантическому альянсу (НАТО) преимущество в случае гипотетического конфликта с Россией. Означает ли это, что блок НАТО и его рулевые из Вашингтона всерьёз берут курс на войну с Россией, насколько эти действия повысят напряжённость в Европе и каким может быть ответ со стороны Москвы, пытался понять журналист Amic.ru Андрей Магас.

Взлом "запретной зоны"

Генералы американского военного ведомства убеждены, что в случае начала военного конфликта Россия способна перебросить в район боевых действий за короткое время значительно больше сил, чем неприятель. Американцев напрягает создание российской стороной в Калининградской области т.н. "зоны запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD). Этой формулировкой командование США обозначает территории, которые практически "намертво" защищены от потенциального противника с помощью надёжной системы ПВО, с использованием противокорабельных ракет, дальнобойных береговых и оперативно-тактических ударных комплексов, а также современных средств радиоэлектронной борьбы. При попытке атаковать упомянутые территории наступающая сторона должна будет задействовать слишком большие силы, и есть вероятность, что она понесёт слишком высокие потери, в данном случае западному альянсу придётся задействовать едва ли не весь свой потенциал.

О формировании в Европе MDTF и TFC сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Германию в апреле 2021 года. Согласно опубликованным документам, заявленные планы потребуют увеличения численности американских военных в ФРГ на 500 человек. Размещаться новые подразделения будут на территории германского гарнизона США в Висбадене. Как сообщает командование американских войск в Европе и Африке (UAREUR-AF), новые организационные структуры должны быть сформированы к 16 октября 2021 года.

Как пишут американские специализированные СМИ, в группу MDTF войдут силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), полевой артиллерии, ПРО и ПВО, специалисты по ведению разведки и киберопераций, космической связи.

Впрочем, Старым светом создание MDTF ограничено не будет – подобные оперативные группы появятся Индо-тихоокеанском регионе (две), одна будет нацелена на операции в Арктике, одна – "глобального вмешательства". Всего пять групп. Но создание первой группы в Европе, конечно, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты рассматривают континент как один из наиболее вероятных участков использования создаваемых сил.

Стоит заметить, что решение Пентагона сформировать данные группы вызревало в военном ведомстве последние годы. По замыслу авторов идеи, состав и численность групп должны определяться в зависимости от сложности взлома "зон запрета доступа". Ударной силой этих групп станут системы залпового огня, высокоточные ракеты, а в перспективе – гиперзвуковое оружие.

Как цифровизация меняет боевой рисунок

По мнению военного эксперта, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, Андрея Кошкина, в данном случае имеет место как влияние научно-технического прогресса на военное дело, так и активное использование пиар-технологий со стороны Соединенных Штатов.

"Можно вспомнить, как ещё в XIX веке Энгельс отмечал влияние технических новшеств, тактико-технических характеристик стрелкового оружия на строй, боевые действия и многое другое, – заметил он в интервью amic.ru. – Так и сегодня – цифровизация, высокоточное оружие, беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект – всё это оказывает влияние на военное ремесло, на планирование боевых операций".

Эксперт отметил, что концепция многодоменных оперативных групп была разработана в 2018 году, поэтому она ещё достаточно сырая, чтобы делать выводы о её эффективности. Что касается заявления о создании мультидоменной группы в Европе, то оно было сделано вскоре после недавних учений российских войск. "За ними очень внимательно наблюдали в США и НАТО. И там были шокированы способностью к перемещению и быстрой концентрации в заданной точке большого количества военных и боевой техники. Понадобился какой-то ответ и Соединенные Штаты представили европейцам этот план создания мультидоменных групп, чтобы успокоить их: мол, мы вас защитим в случае военного противостояния с Россией".

По словам собеседника, создание мультидоменных оперативных групп должно также успокоить европейских и американских налогоплательщиков: "Они ведь могут спросить, как расходуются взимаемые с них налоги в части обеспечения безопасности, на что в нынешних условиях правительствам США и стран НАТО ответить особо нечего – у них нет возможности осуществлять в короткие сроки многочисленных групп войск с техникой".

Андрей Кошкин добавил, что количество задействованных в этих мультидоменных оперативных группах военных – около 500 человек – не способны в нынешних условиях значительно изменить расстановку сил и ход боевых операций, учитывая масштаб планируемых операций. В то же время генералы НАТО ранее сами признавали, что перебрасывать на значительные расстояния крупные силы не могут".

Игра в войну – ещё не подготовка к ней?

По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, состав и ударные силы мультидоменных оперативных групп альянса будут меняться: "Скажем, для Калининградской области западные военные используют один состав военнослужащих, а в отношении Крыма он может быть изменён. Думаю, в ближайшее время будут проводиться учения, тренировки этих групп, по их результатам и будет приниматься решение. В любом случае российская сторона будет наблюдать за этими действиями и делать какие-то выводы".

Что касается попыток взломать калининградскую "зону запрета доступа" (аналогичная, кстати, создана Россией и в Крыму), то Андрей Кошкин заметил, что "у НАТО для этого явно не хватит сил, в частности, гиперзвукового оружия". Впрочем, боевые подразделения альянса будут моделировать взлом "зон запрета доступа", и пренебрегать этой угрозой нельзя. Недаром глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указывал на концентрацию сил НАТО у российских границ. Но стянуть необходимый для удара объём боевых сил Североатлантическому альянсу пока всё же очень непросто, заметил эксперт.

Что касается угрозы реального военного конфликта, то, как считает Дмитрий Корнев, она пока отсутствует: "Одно дело политическое противостояние, а другое – подготовка непосредственно к боевым действиям. Насколько можно судить, к ведению настоящей войны на Западе и у нас пока никто не готовится, в противном случае мы имели бы совершенно иную ситуацию. Но в любом случае нашим военачальникам следует изучать формат использования таких многоцелевых боевых соединений и уметь не только противодействовать им, но создавать их у себя (что-то подобное уже мы наблюдали в боевых операциях в последние годы, в частности в Сирии). Для этого надо вести соответствующую подготовку командного и рядового состава, поскольку ещё вчера эффективные методы проведения военных операций могут оказаться негодными уже завтра".