Лето, солнце, "Ржаная корочка": как БПЗ контролирует качество разливного кваса

Квас традиционно ассоциируется с летом, ведь именно в это время года на улицах появляются желтые бочки с разливным напитком. Так, в мае в Барнауле начинают работать порядка 150 точек разливного кваса "Ржаная корочка". Поллитровый стакан живого напитка стоит 18 рублей, а полуторалитровая бутылка – 50 рублей. У продавца всегда есть необходимая тара и разменная монета.
Барнаульский пивоваренный завод, где производят напиток, сохранил рецептуру с многолетней историей. Ежедневно в сезон здесь варят порядка 100 тысяч литров кваса из натуральных ингредиентов на подготовленной воде, получаемой из собственных артезианских скважин.
"Ржаная корочка" — настоящий квас живого брожения. Современное оборудование БПЗ разработано на основе лучших международных технологий пивоваренной отрасли. Герметичные танки из нержавеющей стали исключают контакт продукта с окружающей средой. Таким образом, вероятность проникновения бактерий и других организмов полностью исключена.
Помимо этого, оборудование позволяет контролировать температуру и давление в каждом отдельном танке в зависимости от стадии готовности на каждом этапе брожения. Это помогает точно соблюсти технологию и обеспечить стабильный вкус и стойкость продукта.
Особые требования на Барнаульском пивоваренном заводе предъявляют не только к производству, но и к транспортировке кваса. На всех этапах производства и розлива в бочки проходит жёсткий санитарный контроль специалистами лаборатории предприятия.
Все бочки, в которых производится транспортировка кваса живого брожения, производимого на Барнаульском пивоваренном заводе под торговой маркой "Ржаная корочка", особым образом маркированы: на них указан порядковый номер и есть наклейки "Ржаная корочка" и "Барнаульский пивоваренный завод".
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