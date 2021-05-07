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Горы, море и любовь: на конкурсе "Выходи за меня" выбрали ещё две пары финалистов

, ИА "Амител"
Победителей среди финалистов определит жюри на вечеринке "Love Radio Барнаул", которая пройдёт в конце мая 2021 года

Организаторы конкурса "Выходи за меня" выбрали ещё двух финалистов проекта. Пары рассказали свои истории любви на сайте конкурса выходизаменя22.рф, и теперь претендуют на победу и ценные призы. 

Наталья Тишкина и Александр Глущенко

После первого свидания Наталья сразу поняла, что Александр – именно тот мужчина, с которым она хочет быть рядом. Спустя три года после знакомства Наталья и Александр отправились в отпуск на море: очень хотели попробовать дайвинг. Во время первого погружения, на остановке для кормления рыбок, Саша достал из кармана жилета красную коробочку, вынул кольцо, надел его на палец девушке и жестами сделал предложение. Наталья, конечно, согласилась. Так пара вернулась из отпуска в новом статусе – жениха и невесты.

Алиса Заневская и Станислав Зубан

Это новогодняя история любви с хеппи-эндом. Алиса собиралась встретить Новый год на популярном зимнем курорте Шерегеш в гостях у подруги. Но весёлого праздника не получилось – её друг, который должен был составить компанию, не приехал. Но в новогоднюю ночь Алиса по традиции загадала желание, и уже на следующий день встретила Станислава. Лучшие новогодние каникулы были наполнены разговорами до утра, катанием на сноубордах, совместным времяпрепровождением и признаниями в любви.

После каникул молодые люди разъехались в разные города, но уже через неделю Стас приехал знакомиться с мамой Алисы и, дав обещание никогда больше её не отпускать, забрал к себе в город. Летом 2021 года пара женится.

Подробнее о призах и датах проведения конкурса можно узнать на сайте. У вас также ещё есть шанс принять участие в конкурсе и рассказать свою историю любви.

Генеральный партнёр: магазин мужской одежды Velaner – мультибрендовый бутик, где вы найдёте готовые решения для своего гардероба: от классики до casual. Подписывайтесь в "Инстаграме" и приходите в магазины в ТРЦ Galaxy и "Европа". 

Специальный партнёр: банкет-холл "Олимп" – одно из лучших мест для выездной регистрации в Барнауле: уединённое пространство на свежем воздухе около леса, красивые виды для фотосессий и возможность провести торжественные минуты в тишине. Здесь также есть стильный банкетный зал с панорамными окнами и роскошный номер для молодожёнов. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.05.2021 12:50
- гость -

Красивых людей на Алтае не осталось.........

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