Горы, море и любовь: на конкурсе "Выходи за меня" выбрали ещё две пары финалистов

Организаторы конкурса "Выходи за меня" выбрали ещё двух финалистов проекта. Пары рассказали свои истории любви на сайте конкурса выходизаменя22.рф, и теперь претендуют на победу и ценные призы.
Наталья Тишкина и Александр Глущенко
После первого свидания Наталья сразу поняла, что Александр – именно тот мужчина, с которым она хочет быть рядом. Спустя три года после знакомства Наталья и Александр отправились в отпуск на море: очень хотели попробовать дайвинг. Во время первого погружения, на остановке для кормления рыбок, Саша достал из кармана жилета красную коробочку, вынул кольцо, надел его на палец девушке и жестами сделал предложение. Наталья, конечно, согласилась. Так пара вернулась из отпуска в новом статусе – жениха и невесты.
Алиса Заневская и Станислав Зубан
Это новогодняя история любви с хеппи-эндом. Алиса собиралась встретить Новый год на популярном зимнем курорте Шерегеш в гостях у подруги. Но весёлого праздника не получилось – её друг, который должен был составить компанию, не приехал. Но в новогоднюю ночь Алиса по традиции загадала желание, и уже на следующий день встретила Станислава. Лучшие новогодние каникулы были наполнены разговорами до утра, катанием на сноубордах, совместным времяпрепровождением и признаниями в любви.
После каникул молодые люди разъехались в разные города, но уже через неделю Стас приехал знакомиться с мамой Алисы и, дав обещание никогда больше её не отпускать, забрал к себе в город. Летом 2021 года пара женится.
Подробнее о призах и датах проведения конкурса можно узнать на сайте. У вас также ещё есть шанс принять участие в конкурсе и рассказать свою историю любви.
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Комментарии
Красивых людей на Алтае не осталось.........