В России могут запретить использовать жидкости для электронных сигарет

Российские власти проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и введении обезличенных упаковок для табачной продукции. Об этом сообщают "Известия".
Такие направления работы содержатся в плане мероприятий по реализации антитабачной концепции, который утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан – эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года", – сообщили в правительстве.
Также запрет может быть наложен на использование ароматизаторов, красителей и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае депутаты хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. К обсуждению вопроса решили привлечь общественность.
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