В ВОЗ предупредили об опасности употребления большого количества соли

Большинство людей употребляет больше рекомендованных ВОЗ пяти граммов соли в день. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, сообщает РИА Новости.
По оценкам ВОЗ, большинство людей не знают, сколько соли они употребляют в пищу и какие риски это несёт. При этом от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают около трёх миллионов человек.
"Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах", – заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Ранее доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский отметил превышение уровня соли в еде россиян. В среднем в России на одного человека приходится 12 граммов продукта в сутки.
Комментарии