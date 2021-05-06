Жители алтайского села пожаловались на ферму, которая не довозит скот до могильника

Жители села Красные Орлы, которое находится в Чарышском районе Алтайского края, пожаловались на то, что недобросовестные предприниматели не довозят мёртвых коров до скотомогильника. Свои слова люди подтвердили видеозаписью, которую опубликовали в сообществе Barnaul22.
"Никто с этим ничего не может сделать, хотя для погибшего скота есть специальное место – скотомогильник, но дотуда его не довозят. Ведь всё это бежит в речку после дождя, а в речке ребятишки купаются летом", – пожаловались сельчане.
В комментариях подписчики сообщества посоветовали людям не только писать в соцсети и СМИ, но и обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Барнауле собираются организовать кладбище домашних животных.
Комментарии