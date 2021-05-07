В Москве двух кадетов наградили за грамотные действия при пожаре

В Москве двух кадетов наградили за грамотные и самоотверженные действия при пожаре в гостинице "Вечный Зов". Об этом сообщает ТАСС.
Молодые люди увидели возгорание. Один из них сразу сообщил об этом в спецслужбы, а второй начал будить людей и проводить эвакуацию.
"Вспоминая слова Михаила Васильевича Ломоносова "Дерзайте отчизну мужеством прославить", можно сказать, что вы с такой задачей справились блестяще. Ваши действия до прибытия пожарных были чёткими и правильными. Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию", – сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
Он также добавил, что действия кадетов – это проявление гражданской доблести, граничащей с элементами военной отваги.
Ранее в Республике Алтай водителя автобуса Виталия Денисюка наградили за то, что он пришёл на помощь людям во время пожара в ТЦ "Ткацкий-1". Он был в рейсе, и когда увидел огонь, высадил пассажиров, подогнал машину вплотную к зданию и полез на крышу, чтобы помочь людям спуститься.
Комментарии
подогнал машину вплотную к зданию и полез на крышу, чтобы помочь людям спуститься
Есть же люди