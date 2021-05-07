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Новости

В Москве двух кадетов наградили за грамотные действия при пожаре

, ИА "Амител"
Один из них сообщил о происшествии, а второй начал выводить людей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Москве двух кадетов наградили за грамотные и самоотверженные действия при пожаре в гостинице "Вечный Зов". Об этом сообщает ТАСС.

Молодые люди увидели возгорание. Один из них сразу сообщил об этом в спецслужбы, а второй начал будить людей и проводить эвакуацию. 

"Вспоминая слова Михаила Васильевича Ломоносова "Дерзайте отчизну мужеством прославить", можно сказать, что вы с такой задачей справились блестяще. Ваши действия до прибытия пожарных были чёткими и правильными. Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию", – сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Он также добавил, что действия кадетов – это проявление гражданской доблести, граничащей с элементами военной отваги. 

Ранее в Республике Алтай водителя автобуса Виталия Денисюка наградили за то, что он пришёл на помощь людям во время пожара в ТЦ "Ткацкий-1". Он был в рейсе, и когда увидел огонь, высадил пассажиров, подогнал машину вплотную к зданию и полез на крышу, чтобы помочь людям спуститься. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.05.2021 07:13
гость

подогнал машину вплотную к зданию и полез на крышу, чтобы помочь людям спуститься

Есть же люди

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