Впервые за 45 лет. Как в Барнауле прошло открытие крутого турнира по боксу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Престижный чемпионат России по боксу среди юниоров стартовал 6 мая в Барнауле. До 14 апреля в "Титов-Арене" сражаться за победу на турнире будут 300 спортсменов 17-18 лет из 60 регионов страны. Чемпионата такого престижного уровня Алтайский край не принимал 45 лет.
На церемонии открытия выступил губернатор региона Виктор Томенко. Он пожелал участникам турнира познакомиться с Барнаулом в перерывах между боями. Чемпион мира по боксу, почётный гость турнира Денис Лебедев прочитал с ринга стихотворение о Великой Отечественной войне. Впрочем, главным в этот вечер были поединки. Подробнее о чемпионате и что там интересного – читайте в нашем материале. Ну а пока можете посмотреть большой фоторепортаж Екатерины Смолихиной с церемонии открытия этого крутого турнира.
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