Барнаульцы устроили пикник у дороги в спальном районе

Жители Барнаула устроили пикник с шашлыками прямо у дороги в квартале "Янтарный". Об отчаянных отдыхающих рассказали подписчики сообщества "Чёрное и Белое Барнаул".
"Городские серые будни. Вот так люди отдыхают у нас в Барнауле. Девятиэтажки, проезжие части, [им всё равно]. Майонез, кетчуп [и тому подобное]", – говорит мужчина, который снял любителей шашлыка на видео.
Барнаульцев не смутило то, что вокруг них ездят машины и ходят прохожие. Они разожгли мангал и уютно уселись вокруг. В комментариях под постом многие их поддержали, но нашлись и те, кто отметил, что разводить огонь возле многоэтажных домов небезопасно.
Комментарии
Правильно сделали, сами ведь запретили на природе жарить.
Да как они посмели!!! Власти прилагают максимум усилий для того что бы превратить город в кусок дерьма, а они тут пикники устраивают! Даже в аду (новых микрорайонах города Барнаула) люди хотят жить по человечески, не смотря на окружающий архитектурно-урбанистический смрад.
"разводить огонь возле многоэтажных домов небезопасно" Спорно!
Хм ... А в лесу, на даче или частном секторе безопасно
> 7.05.2021 09:27
> АБОРИГЕН
Дорогой друг. Когда у тебя прямо под окном будет шашлычная вонища и мангальная дымища, я уверен, ты залепетаешь ровно обратное.
Общественных пространств в городе не осталось, ни парков ни скверов, одни бетонные коробки.
Россия - самая свободная страна.
В первую очередь потому, что в ней можно делать, что хочешь, класть болт на мнение окружающих, вообще не задумываясь о том, что они там думают (это же толпа, а я - Личность!) , и о том, что твоя свобода заканчивается ровно в том месте, где начинается свобода другого человека - и тебе за это ничего не будет.
> 7.05.2021 09:36
- гость -
> Общественных пространств в городе не осталось
Вбей в 2ГИС "парки". Или потрать 20-30 на выезд из города на природу. Хотя бы на набережную. Для вас строилось.
"Не осталось".
> потрать 20-30 *минут
7.05.2021 09:33
Евгений
А многим запах шашлыка нравится.
7.05.2021 09:39
Евгений
на набережной жарить шашлыки не более уместно чем у подъезда. А если нет разницы зачем тратить время и силы.
По мне так возле каждого дома должна быть зелёная зона, где можно было бы отдохнуть и в том числе пожарить мясо. Но строят сейчас не для человека, а для скота. Поэтому и люди оскотиниваются.
Поджарили мясо среди человейников, вот это экзотика! Дожили, господа приматы.
> 7.05.2021 09:46
> - гость -
> возле каждого дома должна быть зелёная зона, где можно было бы отдохнуть и в том числе пожарить мясо
Наверняка у вас есть и примеры стран, где такое есть? Ну, чтоб прям с жаркой мяса. Не так ли?
> 7.05.2021 09:42
> - гость -
> А многим запах шашлыка нравится.
Это, когда сам готовишь.
Многим и фейерверки нравятся. Но когда у тебя и то, и то под окнами происходит на регулярной основе, мнение меняется на 180 градусов.
7.05.2021 09:33
Евгений
Ты лучше задайся вопросами другого порядка. Почему вновь возводимые жилые дома строят по проектам 40 летней давности, морально и технически давно устаревшим и мало пригодными для комфортного проживания? Дым в окно это лишь следствие.
АБОРИГЕН непорти людям праздник помолчи
Если на окраинах выйти некуда! Зелёных зон с городе просто прогулялся даже не осталось, в новых кварталах тем более пустыри и дома дома дома
Мест для отдыха в городе нет, помню в старые времена идёшь по тому же Ленина кафе летние на каждом углу были, столики, доходишь до речного, тоже кафе, гуляй не хочу, сейчас такого нет даже в центре, про те районы вообще не говорю, одни стены бетонные
Лавки у подъезда сейчас где? Столики деревянные которые стояли в каждом дворе, все уничтожено, заставлено авто, жизнь давно не та, не для людей
хых, да пусть жруть шашлыки из химозной свинины и курицы с порошковым пивом, быстрее откинуться в мир иной
> 7.05.2021 10:04
> АБОРИГЕН
Я тебя понял. Это лично Путин заставляет людей класть на мнение друг друга болт и жарить шашлыки у подъезда, врубать магнитолу в машине на полную, орать песни во всё горло. И обязательно ближе к полуночи.
7.05.2021 09:56
Евгений
Конечно, есть )))))
В Турции, например, зоны барбекю с дымоходами спроектированы на балконах многоэтажных домов
Сервис блокирует ссылки на фото так, что картинки посмотрите в инете сами
> 7.05.2021 10:12
> Гость
> Мест для отдыха в городе нет
Выйди из дома сперва.
7.05.2021 09:56
Евгений
Зачем вообще нужно искать у кого с обезъяничать? Мы что сами не знаем как жить комфортно, а как нет? Мы самая огромная страна в мире, и мест под парк у нас завались. Можно же сделать так чтобы с нас пример брали другие страны, а не смотреть по сторонам, что там да как.
7.05.2021 10:19
Евгений
Вот ты пытаешься острить, а это по сути так и есть. Планы федерального центра по вводу нового жилья содержат только количество квадратных метров. Про качество и комфорт этого жилья там ничего нет. Абсолютная власть - абсолютная ответственность. Если Путин хочет в этой стране контролировать всё, пусть за это всё и несёт ответственность.
> 7.05.2021 10:20
> - гость -
> на балконах
Ёпт, в Турцию ни ногой тогда!!! ))
Ну и мы же про общественные места для отдыха беседу ведём. А просто мясо пожарить и на кухне можно, и на балконе потом присесть.
Общественных пространств в городе не осталось, ни парков ни скверов, одни бетонные коробки.
Скверы предназначены исключительно для шашлыкожарения.
Их разве не штрафанули? Почему с рук сошло нарушение закона? Разводить огонь нельзя в городе! Езжайте в Григорич или у себя на фазенде жарьте! Или дома на электрошашлычнице!!! Полиции и патрулей ДПС стало мало, беспредельничают граждане
> 7.05.2021 10:24
> АБОРИГЕН
> Вот ты пытаешься острить, а это по сути так и есть
Я не пытаюсь острить. Я про то, что прежде чем что-то спрашивать с власти (к которой у меня у самого симпатий никаких), надо бы сперва попристальнее посмотреться на самого себя в зеркало и быть уверенным, что вот ты, лично ты не отравляешь жизнь окружающим.
Я не развожу дымищу и вонищу под окнами соседей. Я не врубаю музыку на полную громкость ни на улице, ни дома, ни днём, ни ночью. Я не пержу перфоратором в 23:00. Я не разбрасываю у себя во дворе пакеты и бутылки, ни кидаю на газон бычки от сигарет. Не плюю в подъезде и коридоре.
В общем, я далеко не идеален, но стараюсь с максимальным вниманием относиться к окружающим и не отравлять им жизнь. В этом мне никакого, вот абсолютно никакого противодействия не оказывает ни Путин, ни "совок", ни Сталин, ни проклятые коммуняки, ни Баракабама, ни Навальный, ни укропы, ни коррупция, ни чиновники, ни олигархи, ни православные с мусульманами.
Вести себя по-человечески можно и -самое главное - нужно при любых раскладах, а не оправдываться каким-то внешними причинами.
Боря сегодня в своих комментариях доказал таки, что он не абориген, он туземец.
7.05.2021 10:29
- гость -
Так за что их наказывать, если они сами себя наказали. Удовольствие ниже среднего на тротуаре шашлык жарить. На Руси вообще не принято убогих обижать.
Боря сегодня в своих комментариях доказал таки, что он не абориген, он туземец
Плюс
7.05.2021 10:17
- гость -
Ваша логика не дальновидна. Вы такой весь в белом пушистом, с рассуждением ну и пусть пьют травятся колятся быстрее сдохнут. Так вот друг, вероятность того что один из них в таком состоянии в поисках приключений дозы или Наташки пырнет тебя пушистого чем то острым увеличивается. Нужно создавать "достойные" условия для жизни, а не такой рассадник гопников, которые ютятся в 25 этажей в комнатах студиях, да им плевать где и кого жарить. Прислушайся Аборигена.
Это быдлятина! В магазине нет нормальных продуктов от того что люди что попало в рот тянут, вот такие вот. Поясню: что за отдых с шашлыками в бетонных джунглях? Быдлячий.
7.05.2021 10:37
Евгений
Всех под одну гребенку не причешешь. Ты такой, они другие. Народ разный. Пытались унифицировать в 20-м веке по расовому и классовому составу, оба эксперимента провалились. Такова человеческая природа и её не изменить. Кто это понял, понял и то что влиять на человека можно только из вне, а не лезть к нему в душу с морализаторством. Не надо апеллировать к сознательности и совести, надо просто оборудовать места для барбекю, шашлыков и пикников, делать парковые зоны. А то, о чем ты говоришь обычный совково-казённый подход о том что
советскийнормальный человек не должен делать то или сё.
7.05.2021 10:24
АБОРИГЕН
Если Путин хочет в этой стране контролировать всё, пусть за это всё и несёт ответственность.
Особенно за работу твоего унитаза, кто то его загадил.
Особенно за работу твоего унитаза, кто то его загадил
Опять плюс
7.05.2021 10:53
- гость -
За Путина обидно что ли, фекальный ты наш? Придётся тебе с этим смириться и жить как то дальше.
гостю 7.05.2021 09:18
ты прям как в оккупации россией живешь. Оккупировали тебя Россия и запрещает тебе . А ты как бедный мирный житель, без прав и без слов. Власть то типа не твоя. Типа твоя бы была они бы разрешила. И жарили бы вы шашлыки прям на улице около дома. И вообще делали все что хотели бы. Ты не НАВАЛЬНЁНОК случайно?