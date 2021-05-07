Грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 7 мая

В Алтайском крае до 11 мая продлится штормовое предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью. В некоторых районах ожидается 5-й класс горимости, предупреждают синоптики.
В регионе температура воздуха 7 мая составит +19...+24 градуса. Местами по востоку небольшие дожди, в предгорьях – грозы.
Ветер южный с переходом в северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +20...+22 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 14 метров в секунду.
В ночь с 7 на 8 мая температура воздуха по краю составит от +3 до +8 градусов.
Комментарии
Амик совесть разбудите
Что за название статьи чисто для Хайпа?
Дождь небольшой и с краю, а про град вообще ни слова
Замечание правильное, люди по новостям делают вывод, ехать или не ехать, а здесь фактически деза в самом заголовке.