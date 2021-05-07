Чтобы помнить. Интересные факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной

Факты о Великой Отечественной войне. Фото из открытых источников в интернете
Amic.ru в преддверии Дня Победы продолжает публиковать факты из истории Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. Сегодня, читая многие из этих историй, изумляешься не только тому, сколько всего смогли пережить и вынести наши деды и прадеды, но и тому, какую самоотверженность проявлял каждый из жителей страны – от мала до велика. Каждый воевал, работал и учился на пределе человеческих сил.
"Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю", – говорил писатель Фёдор Абрамов. Мы обязаны помнить историю Великой Отечественной, помнить, как это было.
К тому же многие из фактов, которые мы публикуем, действительно потрясают. Например, с 1941 по 1945 год треть работников сельского хозяйства составляли подростки в возрасте от 13 лет. И работали они больше, чем взрослые в мирное время.
Лётчик Степан Супрун первым в Великую Отечественную войну получил звание дважды Героя Советского Союза. А в детстве он жил в селе Вострово (ныне Волчихинский район) Алтайского края.
В годы войны в составе советского флота было девять торпедных катеров, которые носили имя Алтая. Среди них: "Алтаец", "Молодой алтаец", "Алтайский школьник", "Алтайский комсомолец", "Пионер Алтая" и др. Смотрите наши карточки – это интересно.
Первые 19 фактов из истории Алтайского края в Великую Отечественную – по ссылке внизу.
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