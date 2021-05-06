Такой день. Спортивный Виктор Томенко и подготовка к празднованию Дня Победы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram выложил фото с утренней зарядки. Судя по фото, занимался физкультурой глава региона во дворе своего дома среди сосен и в обществе собаки джек-рассел-терьер Крош, которая периодически попадала в кадр. Позднее он продолжил спортивную программу и посетил открытие первенства России по боксу среди юниоров.
За полдня 6 мая в Алтайском крае ликвидировали 49 природных пожаров. В качестве дополнительной меры для стабилизации обстановки созданы 29 временных пожарных постов. На них расположены подразделения, которые готовы немедленно реагировать на сообщение о пожаре.
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Барнауле ограничат движение транспорта на нескольких участках сети. В эти же дни движение перекроют на нескольких дорогах в Бийске.
Гигантскую георгиевскую ленту с орденом Отечественной войны 1941-1945 годов разместили в Нагорном парке у подножья букв "Барнаул". Размер конструкции – 9х60 метров.
Участок Павловского тракта в границах улицы Сельскохозяйственной и Георгиева в Барнауле отремонтируют за 200 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали восемь смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе скончались 3009 человек. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 081 (+66) человек, в том числе 3428 детей. Выздоровели всего 44 998 (+ 65) человек.
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