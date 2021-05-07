Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

С 7 мая Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4%. Теперь базовая ставка равняется 8% на рынке новостроек и 8,1% – на вторичном.
Как сообщает РИА Новости, у клиентов, уже получивших одобрение на ипотеку, ставка остается прежней и фиксируется на 90 дней. Кроме того, повышается и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент".
Напомним, что 23 апреля Центробанк во второй раз за 2021 год повысил ключевую ставку – теперь она равняется 5%. Такой шаг объясняется повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.
Комментарии
Снижение ставки идёт согласно распоряжений президента, сколько он там говорил должно быть...
" смещение баланса рисков в сторону проинфляционных...)))). 😂
Наверное прибыли маловато сберкам и прочим ростовщикам. Дерите народ активней.
Инфляция рагоняется во всем мире.
На носу очередной кризис.
Триллионы долларов и евро, без обеспечения выпущенные на рынок для его поддержки, делают свое дело.
Все усугубляется "экспортом инфляции" на задворки мира, в РФ в трм числе.
Цены будут расти на все, и быстро расти
Стоимость компаний на биржах превышает мировой ввп на 30%. Эти проценты и будут сдувать. Сдуют и наш рынок, не смотря на то что большинство наших компаний недооценены до сих пор в 2 и более раза.
Владельцы мировой валюты умело манипулируют рынками и оббирают страны 3 мира.
Мне с 13% до 12 % опустили, ура - щедроты то какие! еще и при досрочном погашении неправильно начисляют %% - они их заново рассчитывают на весь срок кредита, а не на оставшееся время! Ж - ЖАДНОСТЬ"!