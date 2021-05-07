Ещё девять пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались девять пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 144 человека (+63 за сутки). Выздоровели всего 45 070 (+72) человека. Умерли 3 018 человек.
Новые случаи заражения распределились следующим образом: Барнаул – 21, Бийск – восемь, Локтевский район – пять, ЗАТО Сибирский, Родинский район – по четыре заболевших, Третьяковский, Шипуновский районы – по трое заболевших, Камень-на-Оби, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевский, Павловский районы – по двое заболевших, Заринск, Калманский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии находятся 200 человек, из них 78 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
Вот объясните для чего, публикуют эти цифры!? Тогда для "пущего страха нагнать" и какой никакой справидливости, публикуйте статистику и по смертности от других заболеваний. И тогда понятно станет что Cоvid19, это еще не страшно!
Ну правда, на эти цифры уже никто внимания не обращает.
Ни кто не обращяет внимание ни на что((( просто живем и все!