Подросток подорвался на снаряде времён Великой Отечественной войны в Волгоградской области

Группа поисковиков взорвалась на мине времён Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Два человека погибли, один из них – подросток.
Как сообщает Telegram-канал Mash, отряд "Память" из 12 человек, среди которых было четверо несовершеннолетних, проводили раскопки возле посёлка Самофаловка. По предварительной версии, во время работы они задели боеприпас лопатой. В результате взрыва на месте погиб 59-летний мужчина и 15-летний мальчик.
После инцидента губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров распорядился остановить все работы поисковых отрядов в регионе. Следственный комитет проводит проверку.
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