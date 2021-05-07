Барнаулец украл у знакомого 120 тысяч рублей во время застолья

Жителя Барнаула подозревают в краже 120 тысяч рублей и банковских карт у знакомого, который решил отпраздновать продажу форматно-раскроечного станка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне в отдел полиции по Ленинскому району поступило заявление от 40-летнего жителя краевой столицы о том, что неизвестные похитили его паспорт, документы на машину, ключи, денежные средства в размере 120 000 рублей и банковские карты. Общая сумма причинённого ущерба составила 130 000 рублей.
Как объяснил потерпевший, в день кражи он продал станок за 180 тысяч рублей и решил отпраздновать это вместе с другом. Компания направилась в оздоровительный комплекс, в номере которого они начали распивать спиртное. Во время застолья мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу своих вещей.
Полиция установила личность подозреваемого – им оказался 34-летний знакомый мужчины. Правоохранители изъяли похищенные вещи и 60 000 рублей, остальную часть суммы подозреваемый потратил на собственные нужды.
Комментарии
Пить меньше надо.
7.05.2021 15:58
- гость -
Пить меньше надо.
В оздоровительном комплексе!