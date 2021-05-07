Еще 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом подтвердили в России

8386 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заражений достигло 4 863 514 случаев.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+2846), второе место занимает Санкт-Петербург (+722), третье – Московская область (+608). Алтайский край находится на 32-м месте в списке с 63 новыми случаями.
Из больниц выписали ещё 8022 пациента, общее число выздоровевших составляет 4 480 360. Скончались ещё 376 человек, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 112 622.
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