Израиль поддержал Россию в отношении к попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны

Израиль солидарен с Россией в противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста. Об этом в ходе разговоре с президентом Владимиром Путиным заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учётом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия.
Отдельно главы государств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, стороны выразили желание активизировать торговлю.
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