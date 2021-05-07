Названа причина дымки в районах и городах Алтайского края

Специалисты связывают дымку в районах и городах Алтайского края с увеличившимся количеством пожаров с регионе и соседних субъектах. По данным региональной диспетчерской службы Минприроды АК, за прошедшие сутки пострадало 12 участков земли лесного фонда Алтайского края – пожаром пройдено 35,12 га.
Как сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59", пожары ликвидировали в Барнаульском, Ключевском, Павловском, Озерском, Залесовском и Горно-Колыванском лесничествах.
Напомним, что, по информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, за минувшие сутки потушено 130 пожаров, из которых 90 – ландшафтные. Ведомство ведет мониторинг ситуации, развернуты дополнительные пожарные посты.
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