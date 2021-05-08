Эксперт назвала три опасных последствия использования антисептиков

Главный врач сети клиник "Династия", инфекционист Татьяна Чаленко назвала три опасных последствия частого использования антисептиков. По её словам, антисептики нарушают нормальную микрофлору кожи и формируют устойчивость микроорганизмов.
"Это не что иное, как естественная защита, и, уничтожая её, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры", – цитирует слова Чаленко ura.ru.
Отдельно специалист добавила, что в продаже появилось очень много контрафактных антисептиков, которые содержат метиловый спирт, при вдыхании которого можно получить токсичное поражение.
Чаленко посоветовала использовать для защиты от инфекций мыло, отметив, что антисептики остаются уделом медорганизаций, в которых требуется повышенная обработка поверхности кожи.
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