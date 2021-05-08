Почти тысяча жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей

С 5 апреля от укусов клещей пострадали 989 человек. При этом такой показатель существенно меньше, чем в 2020 году – тогда чуть более чем за месяц было зарегистрировано 2856 случаев.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из общего числа обратившихся в поликлиники почти треть – дети. Всего в медучреждения обратились 356 детей в возрасте до 14 лет.
Как отмечают в пресс-службе, в Барнауле за это время от укусов членистоногих пострадали 308 человек, в том числе 78 детей.
При этом случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано. Вирус обнаружился только в 2,1% клещей, обследованных в лаборатории.
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