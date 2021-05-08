7 мая в селе Устьянка Бурлинского района открыли первую в муниципалитете детскую игровую площадку. Объект появился благодаря партийному проекту "Справедливая Россия – За правду – детям", реализуемого по инициативе депутата Госдумы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева.
Как пишет партийный сайт, площадка включает в себя горку, качели, беседку, а также миниатюрные мельницу и колодец. Первым с приветственным словом выступил глава Устьянского сельсовета Виктор Статников. Он выразил искреннюю благодарность партии СР. "Особо хотелось бы отметить Сергея Николаевича Медведева (руководителя местного отделения партии в Бурлинском районе, – прим. ред.), который оказал нам большую помощь в строительстве игрового двора. Надеемся, что это будет не последняя площадка на территории нашего сельсовета", – отметил Статников.
Как подчеркнул Сергей Медведев, решающая заслуга в том, что проект воплотился в жизнь, принадлежит Александру Терентьеву: "Благодаря ему Устьянка – единственная пока в районе, где построена эта прекрасная площадка. Реализация данного проекта – наглядное доказательство того, что мы действительно партия реальных дел, в том числе и в Бурлинском районе".
Директор Устьянской средней общеобразовательной школы (на территории которой располагается игровой комплекс) Иван Демченко также поздравил сельчан с открытием детской развлекательной площадки: "Мы рады, что у нас в селе появилась такое место притяжения для наших детей". По словам Демченко, партия СР не раз проводила в районе различные мероприятия, поддерживала массовый спорт.
Стоит отметить, что на открытие детской площадки в Устьянке прибыл даже микроавтобус с детьми из соседнего, Рожковского сельсовета, причём делегацией гостей руководила его глава Людмила Свинцова.
Комментарии
Вот и занимались бы установкой детских площадок по всей России, а в политике им делать нечего.
Мне одному кажется что скоро плебисцит ???