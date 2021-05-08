Билл Гейтс назвал три величайших научных достижения человечества

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает вакцины величайшим научным достижением человечества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Handelsblatt.
"В свете того, через что мы прошли в прошлом году, я должен прежде всего сказать – вакцины. Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию", – сказал Билл Гейтс, заметив, что учёным ещё никогда не удавалось за столь малый срок создать эффективную вакцину.
На второе место среди важнейших инноваций предприниматель поместил микропроцессор, благодаря которому произошла революция в информатике. Третью же строчку, по мнению Гейтса, заняла "Зелёная революция" – комплекс изменений в сельском хозяйстве в 1940-1970-х годах, который привёл к существенному увеличению объёма мировой сельхозпродукции и, как следствие, резкому снижению смертности из-за голода.
В начале мая Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Пара прожила в браке 27 лет. Причину такого решения они раскрывать не стали, но в своём заявлении отметили, что пришли к этому "после многих размышлений и работы над отношениями". Несмотря на развод, Гейтсы продолжат совместно работать над собственным фондом.
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