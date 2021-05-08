Владимир Жириновский предложил освобождать от ареста за вакцинацию от COVID-19

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский считает нужным освобождать от административного ареста или штрафов тех, кто согласился пройти вакцинацию от коронавируса.
В своём Telegram-канале политик заметил, что Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров, и назвал это "правильной идеей". Однако подобных вариантов поощрения может быть много, убеждён Жириновский.
"Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной", – заявил лидер партии.
Ранее Жириновский заявил, что не готов завещать своё тело на благо науки. По его словам, ему больше симпатизирует вариант заморозки для возможного потом оживления. Однако просыпаться в будущем политик не хочет, поскольку, по его мнению, со временем ситуация в России только ухудшится.
Комментарии
Да можно всех освободить.
Я как то случайно оторвал пистолет на сечинской АЗС, судья дал сутки ареста .
Но ширяться их прививкой, за свободу я бы не стал
8.05.2021 17:02
- гость -
Ждешь мериканску?