Россияне назвали профессию с самой неоправданно высокой зарплатой

Зарплаты российских чиновников — неоправданно высокие, считают 79% опрошенных россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", в котором поучаствовали свыше пяти тысяч респондентов со всех регионов страны.
Более трети (38%) участников опроса также указали на необоснованно высокие зарплаты топ-менеджеров. Почти треть (29%) пожаловались на зарплаты риелторов, а четверть респондентов (25%) отметили финансистов.
Каждый пятый участник опроса считает, что чересчур большие заработки у юристов (22%), IT-специалистов (21%) и менеджеров по продажам (21%). Чуть меньшее число россиян также указали на слишком высокую оплату труда маркетологов (17%), дизайнеров (11%), бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).
По мнению респондентов, чиновники заслуживают зарплату в размере 88,9 тысячи рублей, топ-менеджеры – 103,2 тысячи, риелторы – 76,6 тысячи, а финансисты – 102,3 тысячи рублей. Нормальная зарплата юристов должна составлять 95,9 тысячи рублей, менеджеров по продажам – 91,2 тысячи, а специалистов IT-сферы – 108,6 тысячи рублей, считают опрошенные.
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