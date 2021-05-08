Жительница Барнаула потеряла почти 400 тысяч рублей при попытке купить криптовалюту

В Барнауле 29-летняя местная жительница попыталась купить криптовалюту, но наткнулась на мошенников и лишилась 371 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Женщина рассказала, что для покупки виртуальной валюты она скачала на смартфон приложение и зарегистрировалась в нем. Затем она нашла на платформе продавца по имени Анна и попросила отправить ей номер карты, чтобы перечислить деньги.
"В итоге со своего счёта заявительница перевела 371 тысячу рублей, однако сразу же при поступлении денег продавец отменила так называемый "ордер" на сделку, то есть заявку брокеру о покупке или продаже активов. Криптовалюта заявительнице не поступила и Анна перестала выходить на связь", — говорится в сообщении.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
Комментарии